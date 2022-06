മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ രണ്ടാം ദിവസവും പ്രതിഷേധം; കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു, ലാത്തിച്ചാർജ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തൃശൂർ/മലപ്പുറം: കനത്ത സുരക്ഷക്കിടെ രണ്ടാം ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. തൃശൂർ കുന്നംകുളത്തും മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറത്തുമാണ് പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. കുറ്റിപ്പുറം മിനി പമ്പയിൽ പൊലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുനീക്കി. കുറ്റിപ്പുറം മിനി പമ്പയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറം ഡി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ വി.എസ് ജോയി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റിയാസ് മുക്കോലി അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കുറ്റിപ്പുറത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറ്റിപ്പുറം മിനി പമ്പയിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ബാരിക്കേഡ് ഉയർത്തി തടഞ്ഞ പൊലീസ്, പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് പൊലീസ് കുറ്റിപ്പുറം-പൊന്നാനി റോഡിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ കുന്നംകുളത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്ന മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ പൊ​ലീ​സ് ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നേ​രി​ടാ​നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം. അ​തി​നാ​ൽ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹം ക​ട​ന്നു​ പോ​കു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ​ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ നേ​ര​ത്തെ​യെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കോഴിക്കോട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ക​റു​ത്ത മാ​സ്​​കി​ന്​ വി​ല​ക്കുണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട്​ 5.30ന്​ ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ സെ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ്​​സ്​ ദേ​വാ​ല​യാ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ രൂ​പ​ത ശ​താ​ബ്​​ദി ആ​ഘോ​ഷ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ക​റു​ത്ത മാ​സ്​​ക്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തി​യെ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

Protest against CM Pinarayi Vijayan for second day; The black flag was shown