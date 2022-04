ശിക്ഷ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രൊ​ഴി​കെ ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ട​വു​കാ​രെ ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​രാ​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന്​ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് 14 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​യി​ൽ​വാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ത​ട​വു​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി‍െൻറ നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​ർ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രേ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ, മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ, പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ വീ​ണ്ടും പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നി​ട​യു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​ക്കാ​ണ് അ​നു​മ​തി. ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ 67 ത​ട​വു​കാ​രെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി‍െൻറ ശി​പാ​ർ​ശ. അ​വ​ർ​ക്കാ​കും ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ​മോ​ച​നം ല​ഭി​ക്കു​ക. Show Full Article

Prisoners who have completed their sentence will be released