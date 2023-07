cancel By ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യ​തി​നാ​ൽ അ​ലീ​ഗ​ഢ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ബി.​എ എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി കോ​ഴ്സി​ന് ചേ​രാ​നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​മാ​യി. ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് ഒ​റി​ജി​ന​ൽ മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റ​ട​ക്കം അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​റി​യി​പ്പ്. ജൂ​ലൈ ആ​റി​ന് ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ര​വ​സ​രം കൂ​ടി ല​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ്ല​സ്ടു മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റ് വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത കാ​ര്യം അ​ലീ​ഗ​ഢ് മ​ല​പ്പു​റം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് മെ​യി​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലും അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ​യും സ്കൂ​ളി​ന്റെ​യും സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​യി അ​പ്​ ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ക്കാ​ലു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം. എ​ന്നാ​ൽ, ജൂ​ലൈ അ​ഞ്ചി​ന് ഇ​ത്ത​രം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ത​ള്ളി. കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് നീ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ്ല​സ്ടു സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും എം.​പി​മാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖേ​ന ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നി​ല്ല. മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് 60, പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ലെ മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദി​ൽ 60, മെ​യി​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 120 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 240 സീ​റ്റാ​ണ് ബി.​എ എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി​ക്ക്. ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ ത​ന്നെ ഈ ​സീ​റ്റ് നി​ക​ത്ത​പ്പെ​ടാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ ഫീ​സ​ട​ച്ച് ചേ​രേ​ണ്ട​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പി​ഴ​യോ​ടു കൂ​ടി ഫീ​സ​ട​ക്കാം. ഇ​നി അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ ഫീ​സ​ട​ച്ച് ചേ​രാ​തെ സീ​റ്റ് ബാ​ക്കി​വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​വൂ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ലി​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രാ​റെ ക​ണ്ട് കാ​ര്യം ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് നീ​ട്ടാ​നോ ഒ​റി​ജി​ന​ൽ മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റ് ന​ൽ​കാ​തെ അ​പേ​ക്ഷ വാ​ങ്ങാ​നോ വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. പ്ല​സ്ടു മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന തീ​യ​തി പ്ര​കാ​രം കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് തീ​യ​തി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം സെ​ന്റ​റി​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. Show Full Article

Plus two mark list not received; Students could not join Aligarh BA LLB