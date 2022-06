cancel camera_alt ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ന് ഫു​ൾ എ ​പ്ല​സ്: പ്ല​സ്​ ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ​ട്ടം ഗ​വ. ഗേ​ൾ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ഫോ​ക്ക​സ്​ ഏ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ക്കും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ പ്ല​സ്​ ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും സ​മ്പൂ​ർ​ണ എ ​പ്ല​സു​കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ​കു​റ​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 48,312 പേ​ർ​ക്ക്​ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും എ ​പ്ല​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 28,450 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഫോ​ക്ക​സ്​ ഏ​രി​യ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ 2020ൽ ​ന​ട​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ (18510 പേ​ർ) ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്. ​ ഈ ​വ​ർ​ഷം 53 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്കും (1200ൽ 1200 ​മാ​ർ​ക്ക്​) ല​ഭി​ച്ച​ത്.

2021ൽ ​മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. 2020ൽ 234 ​പേ​ർ​ക്ക്​ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും എ ​പ്ല​സ്​ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. 100​ ശ​ത​മാ​നം നേ​ടി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 136 സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 78 ആ​യി. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളും 22 എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളും എ​ട്ട്​ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ളും 45 അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യാ​ണ്​ മു​ന്നി​ൽ -4283. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 6707 പേ​ർ. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​ണ് ​-3198. മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ടി​യ​വ​ർ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം- 2348, കൊ​ല്ലം- 2259, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട- 568, ആ​ല​പ്പു​ഴ-1328, കോ​ട്ട​യം- 1751, ഇ​ടു​ക്കി- 703, എ​റ​ണാ​കു​ളം- 2986, തൃ​ശൂ​ർ- 2928, പാ​ല​ക്കാ​ട്-​ 2055, വ​യ​നാ​ട്-​ 535, ക​ണ്ണൂ​ർ -2536, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ​-778. ഗ​ൾ​ഫി​ൽ 105 പേ​ർ​ക്കും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ 12 പേ​ർ​ക്കും മാ​ഹി​യി​ൽ 77 പേ​ർ​ക്കും എ ​പ്ല​സ്​ ല​ഭി​ച്ചു. സ്​​കോ​ൾ കേ​ര​ള​യി​ൽ 583 പേ​ർ​ക്ക്​ എ ​പ്ല​സു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 621 പേ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നേ​ട്ടം. ടെ​ക്​​നി​ക്ക​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ൽ 33 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ എ ​പ്ല​സ്. വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​യി​ൽ 178 പേ​ർ​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 239 ആ​യി​രു​ന്നു. വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​യി​ൽ 10​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളും അ​ഞ്ച്​ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളും 100​ ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം നേ​ടി. കോഴിക്കോട്​ മുന്നിൽ; വയനാട്​ പിന്നിൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ജി​ല്ല മു​ന്നി​ൽ. 87.79 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വി​ജ​യം. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​- 87.46 ശ​ത​മാ​നം. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ 86.86 ശ​ത​മാ​ന​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ 86.80 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ജ​യ​മു​ണ്ട്. കു​റ​വ്​ വി​ജ​യം വ​യ​നാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്- 75.07 ശ​ത​മാ​നം. കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്​ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്-4283 പേ​ർ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ 3198 പേ​ർ​ക്കും എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ട്ട​മു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ​വ​ർ, വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ, ശ​ത​മാ​നം, എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ടി​യ​വ​ർ എ​ന്ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം 30562, 25243, 82.60, 2348 കൊ​ല്ലം 25746, 22060, 85.68, 2259 പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 11517, 8743, 75.91, 568 ആ​ല​പ്പു​ഴ 22065, 17532, 79.46, 1328 കോ​ട്ട​യം 20708, 16620, 80.26, 1751 ഇ​ടു​ക്കി 10513, 8561, 81.43, 703 എ​റ​ണാ​കു​ളം 30559, 26727, 87.46, 2986 തൃ​ശൂ​ർ 31571, 26991, 85.49, 29.28 പാ​ല​ക്കാ​ട്​ 29460, 23530, 79.87, 2055 മ​ല​പ്പു​റം 55359, 48054, 86.80, 4283 കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ 36696, 32214, 87.79, 3198 വ​യ​നാ​ട്​ 9353, 7021, 75.07, 535 ക​ണ്ണൂ​ർ 30240, 26267, 86.86, 2536 കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ 14648, 11620, 79.33, 778 Show Full Article

Plus two; Decrease in the number of A + students; More in Malappuram, full marks for 53 students