By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് വൺ രണ്ടാം സപ്ലിമെന്‍ററി അലോട്ട്മെന്‍റിനായി 24,701 അപേക്ഷകർ. കൂടുതൽ അപേക്ഷകർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് -9882 പേർ. ഇത് മൊത്തം സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തവരുടെ 40 ശതമാനമാണ്. ഇതിൽ 9742 പേർ ഇതുവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തവരാണ്. മൊത്തം അപേക്ഷകരിൽ 23,856 പേർക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 3957ഉം കോഴിക്കോട്ട് 3291ഉം അപേക്ഷകരുണ്ട്. രണ്ടാം സപ്ലിമെന്‍ററി അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രകാരമുള്ള വിദ്യാർഥിപ്രവേശനം 24, 25 തീയതികളിൽ നടത്തും. അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം ജില്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ:

തിരുവനന്തപുരം 278

കൊല്ലം 560

പത്തനംതിട്ട 76

ആലപ്പുഴ 758

കോട്ടയം 320

ഇടുക്കി 239

എറണാകുളം 545

തൃശൂർ 1331

പാലക്കാട് 3957

മലപ്പുറം 9882

കോഴിക്കോട് 3291

വയനാട് 339

കണ്ണൂർ 1653

കാസർകോട് 1472

News Summary -

plus one; 24,701 applicants for second supplementary allotment; 9882 in Malappuram