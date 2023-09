‘കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനെ വധിക്കാനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാനും പദ്ധതിയിട്ടു’; അറസ്റ്റിലായയാൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെന്ന് എൻ.ഐ.എ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് (ഐ.എസ്) പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനിടെ അറസ്റ്റിലായയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെന്ന് എൻ.ഐ.എ. പെറ്റ് ലവേഴ്സ് എന്ന ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് രൂപവത്കരിച്ചായിരുന്നു ഐ.എസ് പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആലോചനകൾ നടത്തിയതെന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട സംഘം, പ്രവർത്തനത്തിന് പണം കണ്ടെത്താൻ തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാനും ആലോചിച്ചെന്ന് എൻ.ഐ.എ പറയുന്നു. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച തൃശൂർ സ്വദേശി നബീൽ അഹമ്മദ് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായതെന്ന് എൻ.ഐ.എ പറയുന്നു. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ നബീൽ നേരത്തെ ഖത്തറിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും എൻ.ഐ.എ വെളിപ്പെടുത്തി. Show Full Article

News Summary -

'Planned to Kill Christian Priest, Loot Temples in Kerala'; NIA said that the arrested person revealed shocking information