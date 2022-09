സംസ്ഥാനത്ത്​ 23ന്​ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിടും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത്​ സെപ്​റ്റംബർ 23ന്​ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന്​ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ്​ കേരള പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്​സ്​ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. എച്ച്​.പി പമ്പുകൾക്ക്​ കമ്പനി മതിയായ ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക, ഐ.ഒ.സി പ്രീമിയം പെട്രേഡാൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്​ അവസാനിപ്പിക്കുക, ബി.പി.സി, എച്ച്​.പി.സി കമ്പനികൾ ലൂബ്രിക്കന്‍റുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്​ അവസാനിപ്പിക്കുക, എച്ച്​.പി.സി. ബി.പി.സി. കമ്പനികൾ ബാങ്ക്​ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ്​ സമരം. കമ്പനികൾ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന്​ നേതാക്കളായ ടോമി തോമസ്​, വി.എസ്​. അബ്​ദുറഹ്​മാൻ എന്നിവർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആകെ പമ്പുകളിൽ 35 ശതമാനം വരുന്ന എച്ച്​.പി പമ്പുകൾ അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതി വരുന്നു. തീരമേഖലയിലെ ഔട്ട്​ലെറ്റുകളും ഡീസലില്ലാതെ അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട്​. ജൂലൈ അവസാന വാരം മുതൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവ ആവശ്യത്തിന്​ കമ്പനി നൽകുന്നില്ല. ആഗസ്​റ്റ്​​ 13 മുതൽ പ്രതിദിനം 200 ലോഡിന്‍റെ കുറവ്​ വിതരണത്തിൽ വരുത്തി. ഡീലർമാർ നേരിടുന്ന പ്ര​ശ്നങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച്​ മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിലിന്​ സംഘടന നിവേദനം നൽകിയതായും അവർ പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Petrol pumps will be closed on 23rd in the state