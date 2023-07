ഏക സിവിൽ കോഡ്: സി.പി.എം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.പി.എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാറിൽ താൻ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് സി.പി.ഐ നേതാവ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ. തന്നെ അറിയിക്കാതെയാണ് പാർട്ടി തന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പരിപാടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കാത്തത്. കൊട്ടാരക്കാരയിലും എറണാകുളത്തും മറ്റ് പരിപാടികൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിപിഐ പ്രതിനിധിയായി ഇ.കെ വിജയൻ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കും. സെമിനാറിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അതൃപ്തിയുടെ വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുന്നണിയിൽ ആലോചിക്കാതെ സെമിനാർ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തതിൽ സി.പി.ഐയിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. ജൂ​ലൈ 13 മു​ത​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​യോ​ഗം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലാ​കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി സി.​പി.​ഐ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

സെമിനാറിൽ സി.പി.ഐ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. Show Full Article

Pannyan Ravindran says he will not attend CPM seminar on uniform civil code