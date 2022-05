മാല കവർന്ന് വരുന്നതിനിടെ ബൈക്കിൽ കാറിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: മാല മോഷണ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം നരുവാംമൂട് ആണ് സംഭവം. മോഷ്ടാക്കളില്‍ ഒരാളായ സജാദാണ് മരിച്ചത്. തക്കലയില്‍ നിന്ന് മാല പൊട്ടിച്ച് കടന്നവരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് നരുവാംമൂട് വെച്ച് ബൈക്കപകടമുണ്ടായത്.

യുവാക്കള്‍ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് കാറുമായി കൂട്ടയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. ഒരാള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ യുവാവിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവര്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന് മാല മോഷണം നടത്തിയ ശേഷം മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടതെന്ന് അറിയുന്നത്. മരിച്ച സജാദിന്റെ പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ മാല മോഷണത്തിന് കേസുണ്ട്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അമല്‍ എന്നയുവാവാണ് ആശുപത്രിയിലുള്ളത്. പൊലീസ് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് തക്കലയില്‍ വഴിയില്‍ കൂടി നടക്കുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ പത്ത് പവന്റെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് ഇവരാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു സജാദും അമലുമെന്നും ഇതിനിടെയാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടതെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ കൈയില്‍ നിന്ന് കൊളുത്തില്ലാത്ത മാലയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മംഗലപുരം പൊലീസ് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തി അമലിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിന് ശേഷം തക്കല പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

News Summary -

One person was killed when his bike collided with a car