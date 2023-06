തിരുവമ്പാടിയിൽ കാർ പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടിയിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. തോട്ടത്തിൽ കടവ് ശാന്തി നഗർ സ്വദേശി സ്വദേശി മുഹാജിറാണ് (40) മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ റഹീസിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിലെ സിലോൺ കടവിലായിരുന്നു അപകടം. Show Full Article

News Summary -

One person died after his car fell into the river in Tiruvambadi