പാലക്കാട് വിഷം കഴിച്ച രണ്ട് വിദ്യാർഥിനികളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു; ഒരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം: ജ്യൂസിൽ എലിവിഷം ചേർത്ത് കഴിച്ച തോട്ടര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ രണ്ട് വിദ്യാർഥിനികളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എളമ്പുലാശ്ശേരി അംബേദ്കർ കോളനിയിലെ തലയാനി വീട്ടിൽ ശിവശങ്കരൻ, ശാന്ത ദമ്പതികളുടെ മകൾ ശ്രുതിയാണ് (18) മരിച്ചത്. പ്ലസ് ടു ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ്. വിഷം കഴിച്ച പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയായ അംബേദ്കർ കോളനിയിലെ തലയാനി വീട്ടിൽ സനുഷ (17) ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പാലക്കാട് ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ബന്ധുക്കളായ വിദ്യാർഥിനികൾ വിഷം കഴിച്ചത്. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരെയും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പാലക്കാട് ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സനുഷ അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ശ്രുതിയുടെ മൃതദേഹം ജില്ല ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.

One of the two Palakkad poisoned students died; One is in critical condition