കേന്ദ്രാനുമതിയില്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ലൈനില്ലെന്ന്​ മന്ത്രി പി. രാജീവ്​

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: റെയിൽവേ കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റിലാണെന്നത്​​ പ്രാഥമിക പാഠമാണെന്നും കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ അനുമതിയില്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ലൈൻ​ പദ്ധതിയില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി പി. രാജീവ്​. കേന്ദ്രം അനുമതി തന്നില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിൽ തടസങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതാണ്​ മുഖ്യമന്ത്രിയും സൂചിപ്പിച്ചത്​. തത്ത്വത്തിലുള്ള അനുമതിയിൽ എന്തൊക്കെ പറ്റുമോ അതേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനാകൂ. ഇത്​ ആദ്യം മുതൽ പറയുന്നതാണെന്നും പി. രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി ​. മാധ്യമങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ​ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ്​​​ 'പദ്ധതിയിൽ നിന്ന്​ പിന്നോട്ടു പോകുന്നുവോ' എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതിന്​ കാരണം. ആധുനിക മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ പ്രധാന രീതി പ്രതീതി നിർമാണമാണ്​. പ്രതീതികൾ തുടർച്ചായി സൃഷ്​ടിച്ചാൽ പ്രതീതിയേത്​, യാഥാർഥ്യമേത്​ എന്നത്​ നിർമിച്ചവർക്കു തന്നെ പിടികിട്ടിയില്ലെന്നും മീറ്റ്​ ദി പ്രസ്​ പരിപാടിയിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

'തൃക്കാക്കരയിലേത്​ രാജീവിന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ സ്ഥാനാർഥി ആയിരുന്നോ', എന്ന ചോദ്യത്തിന്​ 'അതൊക്കൊ നേരത്തേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനാർഥി വരുമോ' എന്നായിരുന്നു മറുചോദ്യം. ഭരണപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു​മുമ്പ്​​ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോഴും അതേ ശക്തിയിൽ തന്നെയാണ്​. പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ അംഗസംഖ്യയിലും വ്യത്യാസം വന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയമായി ​കേരളത്തിലെ യു.ഡി.എഫി​ന്‍റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച്​ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൃക്കാക്കര. ഇടതുവിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകുമെന്ന്​ നേരത്തേ തന്നെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കി ഇടതുമുന്നണിക്ക്​ അനുകൂലമാക്കാനാണ്​ ശ്രമിച്ചത്​. തെ​രഞ്ഞെടുപ്പ്​ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പല ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ജയത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Show Full Article

No central approval, there will be no silver line -P Rajeev