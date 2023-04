പുതിയ വേഷം, കയറ്റിറക്കിന്​ യന്ത്രങ്ങൾ, കൂലി അക്കൗണ്ടിൽ; ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ന്യൂജനാകും

cancel By എം.ഷിബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ല​ച്ചു​മ​ട്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഇ​നി ഫോ​ർ​ക്ക്​ ലി​ഫ്​​റ്റും ക്രെ​യ്​​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും, ചു​മ​ട്ടു​കൂ​ലി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വാ​ങ്ങും, ​ലോ​ഡു​മാ​യി ലോ​റി​യെ​ത്തി​യാ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി​ത​ന്നെ വി​വ​ര​മ​റി​യും. മാ​റു​ന്ന കാ​ല​ത്തി​നൊ​ത്ത്​ ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ന്യൂ​ജ​ൻ ആ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ തൊ​ഴി​ൽ​വ​കു​പ്പ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക്​ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റു​ന്ന​ത്​. നി​ല​വി​ൽ നൈ​പു​ണ്യം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും എ​ന്നാ​ൽ, മ​നു​ഷ്യാ​ധ്വാ​നം ഏ​റെ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ചു​മു​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ അ​ർ​ധ​നൈ​പു​ണ്യ​മു​ള്ള (സെ​മി സ്കി​ൽ​ഡ്) തൊ​ഴി​ൽ​സേ​ന​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​നാ​യാ​ണ്​ ഫോ​ർ​ക്ക്​ ലി​ഫ്​​റ്റും ക്രെ​യ്​​നും എ​ക്സ്ക​വേ​റ്റ​റു​മെ​ല്ലാം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലൈ​സ​ൻ​സും​ എ​ടു​ത്തു​ന​ൽ​കും. ഇ​തി​നാ​യി​ 1978 ലെ ​കേ​ര​ള ചു​മ​ട്ടു​തൊ​​ഴി​ലാ​ളി നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ദേ​ഭ​ഗ​തി വ​രു​ത്താ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ‘ത​ല​ച്ചു​മ​ട്​’​ എ​ന്നി​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ​യും ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലി​നെ​യും ​ നി​ർ​വ​ചി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യം വേ​ണ്ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​വു​മു​ണ്ട്. ഈ ​പ​രി​മി​തി​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​നം വേ​ണ്ട ജോ​ലി​ക​ൾ​കൂ​ടി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ നി​യ​മ​പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി. മാ​​ത്ര​മ​ല്ല, യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക്​ ന​ട​​ത്തേ​ണ്ട ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ൽ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്​ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന 150 ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക യൂ​നി​ഫോ​മും രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ചാ​ര​നി​റ​ത്തു​ള്ള ഷ​ർ​ട്ട്, ട്രാ​ക്ക്​ സ്യൂ​ട്ട്, നെ​യിം പ്ലേ​റ്റ്, ബാ​ഡ്​​ജ്, ട്രൈ​ക​ള​ർ ബാ​ൻ​ഡ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ വേ​ഷം. ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ​​ജോ​ലി വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​റും പോ​ർ​ട്ട​ലും ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ട​മ ഈ ​​​പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി ലോ​ഡെ​ത്തി​യ വി​വ​രം അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണം. എ​സ്.​എം.​എ​സ്​ വ​ഴി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ലി​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തും. Show Full Article

News Summary -

New uniform, machinery for loading and unloading, in wages account; The porter will be Newgen