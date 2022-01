സിൽവർലൈൻ ഡി.പി.ആറിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദൻ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മലപ്പുറം: സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി ഡി.പി.ആറിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി എം.വി ഗോവിന്ദൻ. സർക്കാർ ഡി.പി.ആർ മുറുകെപിടിക്കില്ല. വിമർശനങ്ങളെ സർക്കാർ ​ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം സിൽവർലൈൻ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ജനസൗഹൃദവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. കെ. റയിൽ തന്നെ അക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

സിൽവർലൈൻ സമ്പൂർണ പദ്ധതിരേഖ (ഡി.പി.ആർ) കഴിഞ്ഞദിവസം സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. നിർമാണകാലത്ത് പാത കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടാനും ഉരുൾപൊട്ടൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇത് ഒഴിവാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ​ഗോ​ള എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ്​ ക​ൺ​സ​ൽ​റ്റ​ൻ​സി സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ പാ​രി​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സി​സ്​​ട്ര​യാ​ണ്​ ഡി.​പി.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

