തനതുഫണ്ടിലുൾപ്പെടുത്തി നഗരസഭ അധ്യക്ഷനും സെക്രട്ടറിമാർക്കും മൊബൈൽ വാങ്ങാം

cancel By കെ.​ടി. വി​ബീ​ഷ്​ Listen to this Article കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കും അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്കും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ 15,000 രൂ​പ തോ​തി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി. തു​ക കോ​ർ​പ​റേ​ഷ‍െൻറ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും ത​ന​തു​ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ​ത്. ഫോ​ണി​നും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ​ര​മാ​വ​ധി 15,000 രൂ​പ​വ​രെ അ​സ്സ​ൽ ബി​ൽ/ ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ്​ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി റീ -​ഇം​പേ​ഴ്​​സ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​ണ്​ അ​നു​മ​തി. ഇ​പ്ര​കാ​രം വാ​ങ്ങു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​സ്തി​യാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ ഐ.​എം.​ഇ.​ഐ ന​മ്പ​ർ സ​ഹി​തം സ്​​റ്റോ​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. അ​ധ്യ​ക്ഷ​നോ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നോ ചു​മ​ത​ല​യൊ​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പു​തു​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​ക​ണം. ഒ​രി​ക്ക​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ വാ​ങ്ങി​യാ​ൽ പി​ന്നീ​ട്​ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ ത​ന​തു​ഫ​ണ്ടു​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങ​രു​​തെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. Show Full Article

Municipal presidents and secretaries can buy mobiles with their own funds