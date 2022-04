വിജയ് ബാബുവിന് എതിരായ കേസിൽ നിയമോപദേശം തേടി അമ്മ; നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: നിർമാതാവും നടനുമായ വിജയ് ബാബു നടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന കേസിൽ നിയമോപദേശം തേടി അമ്മ. സംഘടനയുടെ ഇന്റേണൽ കമ്മിറ്റിയോടും അമ്മ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മ അവെയ്‌ലബിൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഉടന്‍ ചേര്‍ന്നേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വിജയ് ബാബുവിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമാണ് വിജയ് ബാബു. പീഡനക്കേസില്‍ സിനിമാ താരങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇതുവരെയും പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന വിമര്‍ശനം വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്ന് ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗം ചേരുന്നതും നടപടി എടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതും. വിജയ് ബാബുവിനെ അടുത്ത ദിവസം അമ്മ ഭാരവാഹിത്വത്തില്‍ നിന്നും നീക്കിയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. വിഷയത്തില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ വിജയ് ബാബുവിന് നേരത്തെ അമ്മ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയപരിധി തീരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഘടന നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. നിലവില്‍ വിദേശത്തുള്ള വിജയ് ബാബുവിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ പൊലീസ് ശ്രമം തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയുടെ അടിയന്തര നടപടി. വിജയ് ബാബുവിനെതിരെയുള്ള നടപടിക്കായി അമ്മ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ വനിതകള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ താരത്തിനെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണമുയർത്തി ഒരു യുവതികൂടി രംഗത്തെത്തി. സിനിമാ ചർച്ചക്കിടയിൽ തന്നെ ചുംബിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ ആരോപണം. മുൻ‌കൂർ ജാമ്യത്തിനായി വിജയ് ബാബു ഹൈകോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

Mother seeks legal advice in case against Vijay Babu; Indication that action will be taken