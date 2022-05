cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: 12 വയസ്സ് മുതല്‍ പ്രായമുള്ളവർക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആകെ 1,72,185 കുട്ടികള്‍ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചതായി മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ്. ശനിയാഴ്ച 64,415 കുട്ടികള്‍ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചു. 15 മുതല്‍ 17 വരെ പ്രായമുള്ള 12,576 കുട്ടികളും 12 മുതല്‍ 14 വരെ പ്രായമുള്ള 51,889 കുട്ടികളും വാക്‌സിനെടുത്തു.

15 മുതല്‍ 17 വരെ പ്രായമുള്ള 5746 കുട്ടികള്‍ ആദ്യ ഡോസും 6780 കുട്ടികള്‍ രണ്ടാം ഡോസും സ്വീകരിച്ചു. 12 മുതല്‍ 14 വരെ പ്രായമുള്ള 38,282 കുട്ടികള്‍ ആദ്യ ഡോസും 13,617 കുട്ടികള്‍ രണ്ടാം ഡോസുമെടുത്തു. പ്രത്യേക വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞം അവസാനിച്ചെങ്കിലും 12 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് വാക്‌സിനെടുക്കാന്‍ അവസരമുണ്ട്. Show Full Article

More than 1.72 lakh children have been vaccinated in kerala