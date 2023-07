മന്ത്രിയുടെ പൈലറ്റ്​ വാഹനം ഇടിച്ച സംഭവം; പൊലീസ്​ കൈ കാണിച്ചിട്ടാണ് ആംബുലൻസ് മുന്നോട്ടെടുത്തതെന്ന് ഡ്രൈവർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര: മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പൈ​ല​റ്റ്​ വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ച്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ മ​റി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​വാ​ദം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ്​ കൈ​കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ മു​ന്നോ​ട്ടെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ഡ്രൈ​വ​ർ നി​തി​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ വാ​ഹ​ന​ത്തെ​ക്കാ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യ​ത് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പൈ​ല​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സി.​സി ടി.​വി​യി​ലെ ദൃ​ശ്യ​വും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ കാ​ര്യം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ ഡ്രൈ​വ​റും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം​ത​ന്നെ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രാ​തി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ സ​ഹോ​ദ​ര​നെ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ച്​ വി​ട്ട​ത്രെ. കേ​സി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സി.​ഐ​ക്കാ​ണ്. സി.​ഐ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പ്ര​കാ​രം ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ രേ​ഖ​ക​ളും ലൈ​സ​ൻ​സും​ നേ​രി​ട്ട് നി​തി​ൻ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വ​ഴി​യും ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി നേ​രി​ട്ടും മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൊ​ലീ​സി​ന് പ​റ്റി​യ വീ​ഴ്ച ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ​മേ​ൽ ചു​മ​ത്താ​നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്​ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​​ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്​.

Show Full Article

News Summary -

Minister's pilot's vehicle hit incident; The driver said that the ambulance moved forward after the police instruction