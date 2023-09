പുതിയ ബ്രാൻഡിൽ അരി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വാസവൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കർഷകരിൽ നിന്ന് നെല്ല് സംഭരിച്ച് സഹകരണമേഖലയിലെ പുതിയ ബ്രാൻഡിൽ അരി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ. പാപ്കോസ് മിൽ പദ്ധതിയിലും കാപ്കോസ് റൈസ് മിൽ പദ്ധതിയിലും സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കാർഷിക ഉൽപാദനം, കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സംഭരണം, സംസ്കരണം, വിപണനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്​കാരത്തിനായി 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാധിഷ്ഠിത കൃഷിയിൽ സഹകരണമേഖലയുടെ നൂതന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതിനായി 34.5 കോടി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയെന്നും മന്ത്രി വാസവൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Minister Vasavan said that new brand of rice will be brought to the market