വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം രണ്ടാംഘട്ടം 2027ൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന്​ മന്ത്രി

link തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ക​മീ​ഷ​നി​ങ് ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള തീ​യ​തി​ക​ൾ പ​ല ത​വ​ണ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം 2027ൽ ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ തു​റ​മു​ഖ മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. 2024 മേ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ക​മീ​ഷ​നി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​ടെ, ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട 800 മീ​റ്റ​ർ ബെ​ർ​ത്തി​ൽ ക​പ്പ​ല​ടു​പ്പി​ക്കും​മു​മ്പ്​ 400 മീ​റ്റ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 270 മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ലും, മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന ന​ട​ക്കും​മു​മ്പ്​ ക​പ്പ​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങൊ​രു​ക്കാ​നും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ ക​മീ​ഷ​നി​ങ്ങാ​ണെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി ജ​നി​പ്പി​ച്ചും മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചും തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. പ​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, 2019 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി, 2017ലെ ​ഓ​ഖി ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ്, 2018 ലെ ​മ​ഹാ​മാ​രി​യും പ്ര​ള​യ​വും 2017 ന​വം​ബ​റി​ൽ തു​റ​മു​ഖ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് 11 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​രം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള 16 കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ് സ​മ​യം നീ​ട്ടി​ച്ചോ​ദി​ച്ച്​ ആ​ർ​ബി​ട്രേ​ഷ​ന് പോ​യ​ത്. പി.​പി.​പി മോ​ഡ​ലി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ക്ക് 30 വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് കാ​ലാ​വ​ധി. എ​ന്നാ​ൽ, 40 വ​ർ​ഷം ന​ൽ​കി​യ​തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​ക 10 വ​ർ​ഷം അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന്​ സി.​എ.​ജി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും​മു​മ്പ്​ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ഘ​ട്ടം നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ വി​ഴി​ഞ്ഞം സീ ​പോ​ർ​ട്ട് ലി​മി​റ്റ​ഡ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു​ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും കേ​ൾ​ക്കാ​തെ​ത​ന്നെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ലാ​വ​ധി 60 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കി​ട്ടു​മെ​ന്ന ലാ​ഭം അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​നു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി ലോ​ക ബാ​ങ്കി​ല​ട​ക്കം പ​ണ​യം വെ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ന് ന​ൽ​കി​യ​തും വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ •ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത് - 2015 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17 •നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് - 2015 ഡി​സം​ബ​ർ 05 •ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത് - 2019 ഡി​സം​ബ​ർ 03 (ഒ​പ്പി​ട്ട് 1460 ദി​വ​സം) •ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ട ദി​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​ത് - 1000 ദി​വ​സം •ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് (2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 വ​രെ) പി​ന്നി​ട്ട​ത് - 2872 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ. •പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​കാ​രം ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് - 2024 മേ​യ് (3069 ദി​ന​ങ്ങ​ൾ) •പ​ദ്ധ​തി ചെ​ല​വ് - 7700 കോ​ടി (2545 കോ​ടി അ​ദാ​നി​യു​ടേ​ത്, ബാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടേ​ത്) •ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന വ​യ​ബി​ലി​റ്റി ഗ്യാ​പ് ഫ​ണ്ട് - 1635 കോ​ടി •സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു​ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി -500 ഏ​ക്ക​ർ Show Full Article

News Summary -

minister said that the second phase of Vizhinjam port will be completed in 2027