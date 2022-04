cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കാഞ്ഞങ്ങാട്: ജനങ്ങൾക്കുമേൽ കുതിരകയറുന്ന പൊലീസുകാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ല സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഭരണകൂടത്തിന്റെ മർദനോപകരണം തന്നെയാണ് പൊലീസ്. ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും വർഗീയത പടർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും പ്രതിരോധിച്ചാണ് മർദനോപകരണമായി മാറേണ്ടത്. അല്ലാതെ പഴയ ചില രീതികൾ തികട്ടിവന്ന് ജനങ്ങൾക്കുമേൽ കുതിരകയറുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

Minister MV Govindan said that the policemen who are riding on the people should be isolated