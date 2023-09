വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടേതല്ലെന്ന്​ മന്ത്രി ദേവർകോവിൽ

cancel By ജിഷ എലിസബത്ത്​ Whatsapp

link തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടേതല്ലെന്നും കേരളത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും പൊതുസ്വത്താണെന്നും ​മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിശ്ചിതകാലത്തേക്കുള്ള നടത്തിപ്പുകാർ മാത്രമാണ് അദാനിയെന്ന്​ മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ​തുറമുഖത്തിനുള്ള 57 ശതമാനം തുകക്കൊപ്പം ഏക്കറുകണക്കിന്​ ഭൂമിയും കൈമാറുന്ന സർക്കാറിന്​ ഓപറേഷൻ തുടങ്ങി 15 വർഷത്തിന്​ ശേഷമാണ്​ ഒരു ശതമാനം വരുമാന പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകുക, അതും ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഓരോവർഷവും ഒരു ശതമാനം വീതമാണ്​ വർധിക്കുക. ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടം അദാനിക്ക്​ ഏൽപിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള നീക്കവും സജീവമാണ്​. ഇതിനായി പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന്​ പരാതി കേൾക്കാതെ, പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിക്കായി വിഴിഞ്ഞം ഇന്‍റർനാഷനൽ സീപോർട്ട്​ ലിമിറ്റഡ്​ (വിസിൽ) സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ കേന്ദ്രം തള്ളിയിരുന്നു.

പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ഈ പദ്ധതിയുടെ മുതൽമുടക്കിനായി വരുന്ന 7725 കോടി രൂപയിൽ 4600 കോടി രൂപയും ചെലവഴിക്കുന്നത്​ കേരള സർക്കാറാണെന്ന്​ മന്ത്രി പറയുന്നു. രാജ്യത്ത്​ ആദ്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാറിൽനിന്ന് വയബിലിറ്റി ഗാപ്​ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയും ഇതാണ്​. 818 കോടിയാണ് ഈ​ ഫണ്ട്​. ബാക്കി തുക മാത്രമാണ്​ അദാനി കമ്പനിയുടേത്​. വിഴിഞ്ഞത്തിനായി 6000 കോടി ചെലവിൽ ഔട്ടർ റിങ് റോഡിനും അനുമതിയായി. വ്യവസായ ഇടനാഴിയും വരും. ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നികത്താൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 10 ലക്ഷം കണ്ടെയ്‌നറുകൾ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തേ അദാനി പോർട്ടെന്ന്​ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ കേരള സർക്കാർ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ്​ പേരുമാറ്റം. Show Full Article

News Summary -

Minister Devarkovil said that the port does not belong to a private company