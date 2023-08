cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ അ​ധി​ക ഉ​പ​യോ​ഗം മു​ന്നി​ല്‍ക​ണ്ട് ഒ​രു കോ​ടി ലി​റ്റ​ര്‍ പാ​ല്‍ അ​ധി​ക സം​ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മി​ല്‍മ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കെ.​എ​സ്. മ​ണി. ബി.​പി.​എ​ല്‍ ഓ​ണ​ക്കി​റ്റി​നാ​യി ആ​റ​ര ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് നെ​യ്യും പാ​യ​സ​ക്കി​റ്റും മി​ല്‍മ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

അ​യ​ല്‍സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ഷീ​ര​സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഓ​ണ​ക്കാ​ല പാ​ൽ​വ​ര​വ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. കോ​വി​ഡ് ഭീ​തി പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും അ​ക​ന്ന സ​മ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ പാ​ലി​ന്‍റെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല്‍പ​ന സ​ര്‍വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ര്‍ഡി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​നു​മാ​നം. ഓ​ണ​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പാ​ൽ​ 12 ശ​ത​മാ​ന​വും തൈ​ര് 16 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ധി​ക ഉ​പ​ഭോ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം നെ​യ്യ്, പാ​യ​സം മി​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല്‍പ​ന​യി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ട്ടം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

