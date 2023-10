cancel By എം.​ ഷി​ബു Whatsapp

link തി​​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​ണ​മ​ട​ക്കേ​ണ്ടാ​ത്ത കാ​ഷ്​​ലെ​സ്​ ​​സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ്​ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത​തെ​ങ്കി​ലും മെ​ഡി​സെ​പ്​ വ​ഴി ചി​കി​ത്സ കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ പ​ണ​മ​ട​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​യി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ ചെ​ല​വി​ന്‍റെ 40 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ പ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും രോ​ഗി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​. പു​റ​മേ, ക്ലെ​യിം പാ​സാ​ക്കാ​ൻ വൈ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഡി​സ്​​ചാ​ർ​ജ്​​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ​സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്നം മൂ​ലം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രാ​തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. പ​ണം കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ച്ച ശേ​ഷം തു​ക റീ​ഇം​ബേ​ഴ്​​സ്​ ചെ​യ്ത്​ കി​ട്ടും വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യേ നി​വൃ​ത്തി​യു​ള്ളൂ. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്ലെ​യിം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്​ കി​ട്ടും​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തു​ട​ര​ണം.

പ​രാ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​മ്പോ​ഴും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലോ പ​രി​ഹാ​ര​മോ ന​ട​ത്താ​ൻ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ രേ​ഖാ​മൂ​ല​വും അ​ല്ലാ​തെ​യും ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള​ ദ്വൈ​വാ​ര യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന ഒ​ഴു​ക്ക​ൻ മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്​ ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ചി​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ​ർ​ജ​റി​യ​ട​ക്കം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ മെ​ഡി​സെ​പ്​ വ​ഴി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ വ​ഴി കി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചി​കി​ത്സ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം തു​ക രോ​ഗി കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്ക​ണം. സ്വ​കാ​ര്യ ക​ണ്ണാ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ആ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മെ​ഡി​സെ​പ്​ വ​ഴി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ലും വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വ്​ വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സ​ർ​വി​സ്​ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ല സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും മെ​ഡി​സെ​പി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ലി​യ വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട്​ കാ​ട്ടി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. 2022 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​നാ​ണ്​ മെ​ഡി​സെ​പ്​ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. 5.4 ല​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും 5.78 ല​ക്ഷം പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രു​മ​ട​ങ്ങി​യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 671 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ്രീ​മി​യ​മാ​യി പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പോ​ളി​സി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​ മു​ൻ​കൂ​ർ ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി 646 കോ​ടി രൂ​പ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, 2023 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 14ന്​ ​നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ധ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി പ്ര​കാ​രം 60,950 ക്ലെ​യി​മു​ക​ളി​ലാ​യി 155.7 കോ​ടി മെ​ഡി​സെ​പ്​ ചി​കി​ത്സ ഇ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ട്. അ​​ധി​​ക തു​​ക ഈ​​ടാ​​ക്ക​​ലും ചെ​​ക്ക്​ വാ​​ങ്ങ​​ലു​​മ​​ട​​ക്കം പ​​രാ​​തി​​ക​​ൾ വ​​ർ​​ധി​​ച്ച​​തോ​​ടെ എം​പാ​​ന​​ൽ ചെ​​യ്ത ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​ക​​ളെ സ​​സ്​​​പെ​​ൻ​​ഡ്​ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന്​ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ച്​ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 500 രൂ​പ പ്രീ​മി​യം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ല​ക്ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​ൻ​ഷു​ൻ​സ്​ ക​വ​റേ​ജ്. എ​ന്നാ​ൽ, 300 രൂ​പ പ്രീ​മി​യം വാ​ങ്ങു​ന്ന ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ക​വ​റേ​ജാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Medisep: Cashless Overthrows; If you want treatment, you have to pay