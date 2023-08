മണിപ്പൂർ കലാപം പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഷയമാകില്ലെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ; ‘സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരി സഹോദരൻമാർക്ക് അറിയാം’

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആലുവ: മണിപ്പൂർ കലാപം പുതുപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാകില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. ആലുവയിൽ മഹിള മോർച്ച അംഗത്വവിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരി സഹോദരൻമാർക്ക് മണിപ്പൂരിൽ സംഭവിച്ചതെന്തെന്നറിയാമെന്നും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ലെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഇരുമുന്നണികളും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ ബി.ജെ.പിക്കെതിരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ട അഴിമതികൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സഹായത്തോടെ മൂടി വെക്കുകയാണ്. ജെയ്ക്കും ചാണ്ടി ഉമ്മനും ഒരു നാണയത്തിൻറെ ഇരുപുറങ്ങളാണ്. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുമെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. Show Full Article

Manipur riots will not be an issue in Puthupally byelection -Sobha Surendran