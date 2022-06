cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​ല​പ്പു​റം: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ജി​ല്ല മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഇ​ക്കു​റി​യും ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ മ​ല​പ്പു​റം. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ക്കു​റി 77,691 ​പേ​രാ​ണ്​ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്, അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ടു​ത്താ​ലും നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ക്കു​റി തു​ട​ർ​പ​ഠ​നം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കും. കൂ​ടാ​തെ, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ, ഐ.​സി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം​കൂ​ടി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​വ​സ​രം കു​റ​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടും. 85 സ​ർ​ക്കാ​ർ, 88 എ​യ്ഡ​ഡ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി മെ​റി​റ്റ് ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ ജി​ല്ല​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ 41,950 സീ​റ്റാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ് വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​ക​ളി​ൽ 2790 ഉം ​ഐ.​ടി.​ഐ​ക​ളി​ൽ 1124 ഉം ​പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്കു​ക​ളി​ൽ 1364 സീ​റ്റും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 11,275 സീ​റ്റു​മു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ പ്ല​സ്​ വ​ണ്ണി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്, അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡി​ലാ​യി 53,225 സീ​റ്റാ​ണ്​ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ, ഐ.​ടി.​ഐ, പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്​ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 47,224 ആ​ണ്. അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡി​ൽ പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചെ​ല​വു​വ​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 30 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ജി​ന​ൽ വ​ർ​ധ​ന​ക്കും 31 താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ബാ​ച്ചു​ക​ളും അ​നു​വ​ദി​ച്ച ശേ​ഷ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ്‌, അ​ൺ എ​യ്ഡ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 61,666 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. 2021ൽ 75,554 ​പേ​രാ​യി​രു​ന്നു ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​രം നേ​ടി​യ​ത്. ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച സ്കൂ​ളും ല​ഭി​ക്കാ​തെ പ​ണം മു​ട​ക്കി​യോ ഓ​പ​ൺ സ്കൂ​ളി​നോ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി​യും. Show Full Article

Malappuram district does not have the required number of seats for the study