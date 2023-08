മാധവ് കൃഷ്ണയുടെ പൂക്കളിൽ അധ്വാനത്തിന്റെ വർണം

cancel By ലി​ജി​ത്ത്​ ത​ര​ക​ൻ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ: പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മാ​ധ​വ് കൃ​ഷ്ണ​ക്ക് അ​ച്ഛ​ൻ ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദോ അ​മ്മ സി​ജി​യോ പോ​ക്ക​റ്റ് മ​ണി കൊ​ടു​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​വ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പോ​ക്ക​റ്റ് മ​ണി പൂ​ക്ക​ളി​ൽ വി​രി​യും. അ​ത് പ്ര​തി​മാ​സം 10,000 മു​ത​ൽ 15,000 വ​രെ​യാ​കാം. ഏ​ഴ് സെ​ന്റോ​ളം വ​രു​ന്ന വീ​ടും പ​റ​മ്പും പൂ​ന്തോ​ട്ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​കു​ട്ടി​ക്ക​ർ​ഷ​ക​ൻ. ചെ​റി​യ വീ​ടി​ന് ചു​റ്റി​ലു​മാ​യി കാ​ലു​കു​ത്താ​ൻ പോ​ലു​മി​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​ത്ര​യും പൂ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് നി​റ​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണ് മാ​ധ​വ് കൃ​ഷ്ണ. ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ന്തൂ​റി​യം ചെ​ടി​ക​ൾ, 25 ഇ​നം ചെ​മ്പ​ര​ത്തി​ക​ൾ, നി​ല​ത്ത് വ​ള​ർ​ത്താ​വു​ന്ന ഓ​ർ​ക്കി​ഡു​ക​ൾ, യു ​ഫോ​ർ​ബി​യ, സ​ക്കു​ല​ന്റ​സ്, പ​ത്തു​മ​ണി​പ്പൂ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ‘ഹ​രി​തം’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​പ്പു​റം ഷാ​ർ​ജ റോ​ഡി​ൽ ത്രി​വേ​ണി ന​ഗ​റി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഈ ​വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. നി​ല​ത്തും തൂ​ക്കി​യി​ടാ​വു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ടെ​റ​സി​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ചെ​ടി​ക​ൾ. നെ​സ് ലെ ​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വാ​യ പി​താ​വി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മാ​ധ​വ് കൃ​ഷ്ണ​ക്ക് ചെ​ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ​ഹോ​ദ​രി മാ​ള​വി​ക​യും കൂ​ട്ടാ​യു​ണ്ട്. പാ​വ​റ​ട്ടി സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്സ് സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ല​സ് ടു ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഇ​പ്പോ​ൾ തൃ​ശൂ​രി​ൽ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് കോ​ച്ചി​ങ്ങി​ലാ​ണ് മാ​ധ​വ് കൃ​ഷ്ണ. Show Full Article

News Summary -

Madhav Krishna; Plus two students earn more than Rs 10,000 per month from horticulture cum