പയ്യന്നൂരിൽ കട അടപ്പിക്കാനെത്തിയ പോപുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മർദനം -VIDEO

പയ്യന്നൂർ: ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൗണിൽ കട അടപ്പിക്കാനെത്തിയ പോപുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർക്ക് മർദനമേറ്റു. നിർബന്ധിപ്പിച്ച് കട അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് മർദിക്കുകയായിരുന്നു.

കട അടപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച നാല് പോപുലര്‍ ഫ്രണ്ട്‌ പ്രവര്‍ത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പയ്യന്നൂര്‍ രാമന്തളി ഭാഗത്തുനിന്നെത്തിയ മുനീര്‍, സി.കെ. നൗഷാദ്, ശുഹൈബ് എന്നിവർ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേരാണ് പിടിയിലായത്. വെള്ളിയാഴ്ച 12 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പയ്യന്നൂർ ടൗണിൽ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിച്ച കടകൾ അടക്കണമെന്ന് പോപുലര്‍ ഫ്രണ്ട്‌ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം ഉടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ സംഘടിതമായി ഇവരെ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ കൂടുതൽ മർദനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയത്.

Locals beat up the Popular Front activists who came to close shop in Payyannur