cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ബി ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നതി​നാ​യി അ​ധി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, മ​ത, സാ​മു​ദാ​യി​ക പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു​വി​ധ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ളും ഇ​നി​യൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല .



മ​ത​പ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി മാ​ത്ര​മെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ.

വി​വാ​ഹം, മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 20 ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മെ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ.

23, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​വ​ശ്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​മ​തി. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ൻ​റ്, ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​ന്നു ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി, ടേ​ക്ക് എ​വേ എ​ന്നി​വ മാ​ത്ര​മെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി സ​മ​യം രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കും.

മാ​ളു​ക​ളി​ലെ എ​ല്ലാ ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ലും സാ​നി​റ്റൈ​സ​ർ, തെ​ർ​മ​ൽ സ്കാ​ന​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​ത്ര​മെ ആ​ളു​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ.

കോ​വി​ഡ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യും സെ​ക്ട​റ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റു​മാ​രും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

കോ​വി​ഡ് പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​വും നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ടി.പി.ആർ 40 കടന്ന; കുതികുതിച്ച്​ കോവിഡ് ക​ൽ​പ​റ്റ: കോ​വി​ഡ്​ വ്യാ​പ​ന​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നി​ട​യി​ലും ജി​ല്ല​യി​ൽ ​രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​ത്ത​നെ കൂ​ടു​ന്നു. രോ​ഗ വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യേ​റ്റി ജി​ല്ല​യി​ലെ രോ​ഗ​സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക്​ 40 ക​ട​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 850 പേ​ര്‍ക്കു​കൂ​ടി കോ​വി​ഡ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ രോ​ഗ​സ്​​ഥി​രീ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക്​ (ടി.​പി.​ആ​ർ) 41.67 ആ​ണ്. 89 പേ​രാ​ണ്​ രോ​ഗ​മു​ക്തി നേ​ടി​യ​ത്. 13 ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 831 പേ​ര്‍ക്ക് സ​മ്പ​ര്‍ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് രോ​ഗ​ബാ​ധ. വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നെ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ള്‍ക്കും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നെ​ത്തി​യ 18 പേ​ര്‍ക്കും രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ആ​ക്ടി​വ് കോ​വി​ഡ് ക്ല​സ്റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ആ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. പൂ​ക്കോ​ട് വെ​റ്റ​റി​ന​റി ആ​ൻ​ഡ്​ ആ​നി​മ​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി, പൂ​ക്കോ​ട് ജ​വ​ഹ​ര്‍ ന​വോ​ദ​യ വി​ദ്യാ​ല​യം, പു​ൽ​പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍, പു​ൽ​പ​ള്ളി പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജ കോ​ള​ജ്, വൈ​ത്തി​രി താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ്, മു​ള്ള​ന്‍കൊ​ല്ലി പാ​തി​രി ഊ​രാ​ളി കോ​ള​നി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക്ല​സ്റ്റ​ര്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ കോ​വി​ഡ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1,41,055 ആ​യി. 1,35,745 പേ​ര്‍ രോ​ഗ​മു​ക്ത​രാ​യി. നി​ല​വി​ല്‍ 3701 പേ​രാ​ണ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​രി​ല്‍ 3542 പേ​ര്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​നി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. 759 കോ​വി​ഡ് മ​ര​ണം ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യ 2766 പേ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ആ​കെ 17,908 പേ​ര്‍ നി​ല​വി​ല്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് 1692 സാ​മ്പ്ളു​ക​ളാ​ണ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ച്ച​ത്. വേ​ണം, കോ​ള​നി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ: കോ​വി​ഡ്​ വ്യാ​പ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ ക്ല​സ്​​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. മു​ള്ള​ന്‍കൊ​ല്ലി പാ​തി​രി ഊ​രാ​ളി കോ​ള​നി​യി​ൽ കോ​വി​ഡ്​ ക്ല​സ്​​റ്റ​ർ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ അ​ധി​കൃ​ത​രെ കു​ഴ​ക്കു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ കോ​ള​നി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പാ​തി​രി കോ​ള​നി​യി​ലെ ക്ല​സ്റ്റ​റെ​ന്ന്​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ ഇ​ക്കു​റി കോ​വി​ഡ്​ വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​ക്കം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​‍െൻറ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ ഊ​രു​ക​ളി​ൽ രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം ഇ​ല്ലാ​തെ കാ​ക്കാ​ൻ ആ​​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പും ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

