ചുരം ആറാം വളവിൽ ലോറി കുടുങ്ങി; മണിക്കൂറുകൾ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു

cancel camera_alt ചു​രം ആ​റാം വ​ള​വി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ലോ​റി നീ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വൈ​ത്തി​രി: വ​യ​നാ​ട് ചു​ര​ത്തി​ൽ ആ​റാം വ​ള​വി​ൽ ച​ര​ക്കു ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി​യ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ല​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം സ്തം​ഭി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11 മ​ണി​ക്കാ​ണ് ലോ​റി സു​ര​ക്ഷ ഭി​ത്തി​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന് കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു ഭി​ത്തി​യു​ടെ അ​രി​കു പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് ലോ​റി നീ​ക്കി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

The lorry got stuck at the 6th turn of the pass; Traffic was at a standstill for hours