ഹോംസ്റ്റേ ഉടമയിൽനിന്ന് കൈക്കൂലി ഇൻസ്പെക്ടർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത

വൈ​ത്തി​രി: ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ല​ക്കി​ടി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ഹോം​സ്റ്റേ​യി​ൽ വെ​ച്ച് എം.​ഡി.​എം.​എ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മാ​ര​ക മ​യ​ക്കു മ​രു​ന്നു​മാ​യി ഒ​മ്പ​തു യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സി​ൽ​നി​ന്നൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഹോം​സ്റ്റേ ഉ​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ങ്ങി​യ വൈ​ത്തി​രി സി.​ഐ എ.​വി. ജ​യ​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. സി.​ഐ​യും ഒ​രു പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നു​മാ​ണ് കേ​സി​ലു​ള്ള​ത്.

Bribery from the homestay owner and possible action against the inspector