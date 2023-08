വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്ക് പഴം നൽകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ട്ട ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഴം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേശം പ​ല വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ. സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശപ്ര​കാ​രം മാ​സ​ത്തി​ൽ നാ​ലു മു​ട്ട ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം. മു​ട്ട ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ട്ട​യു​ടെ വി​ല​യ്ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ട്ട ക​ഴി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മു​ട്ട​യു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്കു​ക​യും മി​ച്ചം വ​രു​ന്ന പ​ണം വ​ക​മാ​റ്റു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. മു​ട്ട ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം കു​ട്ടി​ക​ളും ത​യാ​റാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​രു​ന്ന പ​രാ​തി​യാ​ണ്. കോ​വി​ഡി​ന് മു​മ്പു വ​രെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ട്ട ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ​ഴം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കോ​വി​ഡി​ന് ശേ​ഷം പ​ല വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ല​ച്ചു. മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളും മു​ട്ട ക​ഴി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്. പ​ഴം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളും ക​ഴി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ കു​റ​വു​ള്ള വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് കൂ​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. Show Full Article

For those who don't eat eggs in schools Complaint of not bearing banana