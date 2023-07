cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: ആ​റാം പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കു​ട്ടി​ക​ളെ കാ​ണാ​താ​യ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​റാം പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം എ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ല​വി​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലി​ല്ലെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമ പ്രകാരം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഫി​ക്സേ​ഷ​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ധി​യാ​യാ​ലും അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടി രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ം. ഈ ​ച​ട്ടം മ​റ​യാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത എ​ണ്ണം ഒ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം തു​ട​ങ്ങി​യ​തു മു​ത​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മാ​ത്രം പൊ​തു വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പ​ല​രും ടി.​സി വാ​ങ്ങാ​തെ​യാ​ണ് മാ​റി​യ​ത് എ​ന്നും സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ‘ക​ണ​ക്ക് ഒ​പ്പി​ക്ക​ൽ ഒ​ത്തു​ക​ളി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം’ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: ആ​റാം പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​ത്തു​ക​ളി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ദ് കു​ടു​വ ആ​വ​ശ്യ​പ്പ​ട്ടു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. പു​തി​യ ഡി​വി​ഷ​നു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ​യൊ​രൊ​റ്റ ദി​വ​സ​ത്തെ ക​ണ​ക്ക് മാ​ത്രം മ​തി എ​ന്ന ത​ല​തി​രി​ഞ്ഞ ച​ട്ടം പു​ന:​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെട്ടു. കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും -എ.​ഇ.​ഒ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: ആ​റാം​പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എ.​ഇ.​ഒ ഗ​ണേ​ശ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ ആ​റാം​പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ത്തെ ക​ണ​ക്കാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക ഫി​ക്സേ​ഷ​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ആ​റാം​പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക​യും ആ ​എ​ണ്ണം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ഒ​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​ക്ടോ​ബ​റോ​ടു​കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Dropping out of school; The need for government intervention is rising.