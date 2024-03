പു​ൽ​പ​ള്ളി: പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘ​ത്തെ വാ​ഹ​ന​മി​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം. എ​ക്സൈ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ.

ചൊ​വ്വാ രാ​ത്രി 10.15 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തെ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ സ്കൂ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ ര​ണ്ടു പേ​ർ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്താ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്ക്കൂ​ട്ട​ർ ത​ട്ടി​യാ​ണ് എ​ക്സൈ​സ് സി​വി​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ സി.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ഷി​ന്‍റെ ദേ​ഹ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച​ത്.

ത​ല​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ രാ​ജേ​ഷി​നെ പു​ൽ​പ​ള്ളി ബ​ത്തേ​രി ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ട്ട​ർ സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​റി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘം സ്കൂ​ട്ട​ർ ഇ​വി​ടെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നൈ​റ്റ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നി​ടെ പു​ൽ​പ​ള്ളി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ വെ​ച്ച് പു​ൽ​പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് ഒ​രാ​ളെ പി​ടികൂ​ടി. മീ​ന​ങ്ങാ​ടി കു​മ്പ​ളേ​രി സ്വ​ദേ​ശി അ​ജി​ത്തി നെ​യാ​ണ് (23) പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. Attempting to endanger the excise team by hitting them with a vehicle; One member of the rescue team arrestedസ്കൂ​ട്ട​ർ ഓ​ടി​ച്ച ആ​ൾ ഓ​ടിര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​യാ​ൾ​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി.

പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഹ​രി ക​ട​ത്ത് വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ണ്.