സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ മോഷ്ടാക്കൾ പൊലീസ് വലയിൽ

cancel camera_alt ശി​വ​കു​മാ​ർ വി​ഷ്ണു​മൂ​ർ​ത്തി By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ന​മ​രം: പ​ന​മ​ര​ത്തും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​റ​ങ്ങി​ന​ട​ന്ന് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ടു​ത്ത് ക​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. പ​ന​മ​രം ക​രി​മ്പു​മ്മ​ൽ ബാ​ഗ​മം​ഗ​ളം വീ​ട്ടി​ൽ ശി​വ​കു​മാ​ർ, പ​ന​മ​രം മാ​തൂ​രി​ൽ ക്വാ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ്ണു​മൂ​ർ​ത്തി എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണു പ​ന​മ​രം പൊ​ലീ​സ് തൊ​ണ്ടി​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളട​ക്കം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ​ന​മ​ര​ത്തും പ​രി​സ​ര​ത്തും ഇ​വ​ർ ക​റ​ങ്ങി​ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക‍യ​റി ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ടു​ത്ത് ക​ഴി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നു​മു​ള്ള വോ​യി​സ് ക്ലി​പ്പു​ക​ളും ഇ​വ​രു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സമൂഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

അ​ഞ്ചു​കു​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ പ​ടി​ക്ക​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ചെ​മ്പ് ക​മ്പി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം 75000 രൂ​പ​യു​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണു ഇ​വ​ർ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സി​ലും മ​റ്റു ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സു​ക​ളി​ലും ഇ​വ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​ക്കു ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ന​മ​രം എ​സ്.​ഐ ഇ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, എ.​എ​സ്.​ഐ വി​നോ​ദ്, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, വി​നീ​ത് ആ​ൽ​ബി​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ള പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. Show Full Article

The thieves who went viral on social media are in the police custody