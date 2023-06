cancel camera_alt പ​ന​മ​രം പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ പു​ഴ​മീ​ൻ​ ക​ച്ചവടം By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ന​മ​രം: മ​ഴ​ക്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ സു​ല​ഭ​മാ​യി പു​ഴ​മീ​നും. ചെ​മ്പ​ല്ലി, ക​ട്ട്ല, സി​ലോ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ​ന​മ​ര​ത്ത് വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പാ​ലം അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ​രി​കി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഷെ​ഡി​ലാ​ണ് കി​ലോക്കണ​ക്കി​നു പു​ഴ​മീ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ചെ​മ്പ​ല്ലി​ക്കാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ. കി​ലോ​ക്ക് 280 മു​ത​ൽ 300 വ​രെ​യാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വി​ല. ക​ട്ട്ല -250, സി​ലോ​പ്പി -150 രൂ​പ. അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ബൈ​ര​ക്കു​പ്പ, ഡാം ​സൈ​റ്റാ​യ ബീ​ച്ചി​ന​ഹ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ​ന​മ​ര​ത്തേ​ക്ക് മീ​നു​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. വെ​ളു​പ്പി​നു ഡാം ​സൈ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ഴ​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മസ്ഥാ​ന​മാ​ണ് പ​ന​മ​രം. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ളപ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ മീ​ൻചാ​ക​ര പ​തി​വാ​ണ്. പ​ണ്ടു മു​ത​ൽ പ​ന​മ​ര​ത്ത് വ​യ​നാ​ട്ടി​ന്റെ പ​ല ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് മീ​ൻപി​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ വ​ല​യു​മാ​യി എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. Show Full Article

Rain has started, fish will be harvested in the river