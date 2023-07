കാലവർഷം ചതിക്കാതിരിക്കട്ടെ; നിലമൊരുക്കി കാത്തിരിപ്പാണ് ചേകാടിയിലെ നെൽകർഷകർ

cancel camera_alt ചേ കാടിയിൽ നെൽവിത്തിടാനായി പാടം ഒരുക്കുന്ന കർഷകർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: മാ​നം തെ​ളി​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ക​ർ​ക്ക​ട​കത്തി​ൽ ക​ലി​തു​ള്ളി പെ​രു​മ​ഴ​ക്കാ​ലം എ​ത്തു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ നി​ല​മൊ​രു​ക്കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ. കേ​ര​ള -ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന വ​ന​ഗ്രാ​മ​മാ​യ ചേ​കാ​ടി​ക്കാ​രാ​ണ് മ​ഴ കാ​ത്ത് നെ​ൽ​കൃ​ഷി​ക്ക് നി​ല​മൊ​രു​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ത്ത് പാ​കാ​നു​ള്ള നി​ല​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു​ക്കി കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷം വ​രെ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് നി​ല​മു​ഴു​തി​രു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​മാ​യി ട്രാ​ക്ട​ർ പോ​ലു​ള്ള യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വ​യ​ലൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നെ​ൽ​വി​ത്തി​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഗ​ന്ധ​ക​ശാ​ല, ജീ​ര​ക​ശാ​ല എ​ന്നി​വ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വം വ​യ​ലേ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ചേ​കാ​ടി​യി​ലേ​ത്. ചെ​ട്ടി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ലേ​റെ​യും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൃ​ഷി​രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ അ​നു​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​ത്.​പ​ര​മാ​വ​ധി ജൈ​വ​വ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഞ്ച​കൃ​ഷി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്ത് പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ചെ​യ്താ​ണ് വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ബ​നി ന​ദി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജ​ല​മാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ല​വ​ർ​ഷം ച​തി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ പ​ത്താ​യ​പ്പു​ര​ക​ൾ നി​റ​യാ​തെ കി​ട​ക്കും. Show Full Article

