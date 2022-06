cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article എ​ട​ക്ക​ര: വി​വാ​ഹ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ​രാ​ത്രി​യി​ൽത​ന്നെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ പ​ണ​വും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മ​യി മു​ങ്ങി​യ വ​ര​ന്‍ 19 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പി​ടി​യി​ലാ​യി. വ​യ​നാ​ട് മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി പ​ള്ളി​പ​റ​മ്പ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​ലാ​ല്‍ (45) ആ​ണ് എ​ട​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​ലാ​ലും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളും ആ​ള്‍മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി പാ​യിം​പാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ യു​വ​തി​യെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കു​ക​യും ആ​ദ്യ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ന്നെ അ​വ​രു​ടെ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വു​മാ​യി മു​ങ്ങു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി.​എ​സ്. മ​ഞ്ജി​ത് ലാ​ല്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ സി.​പി.​ഒ സി.​എ. മു​ജീ​ബ്, സി.​പി.​ഒ സാ​ബി​ര്‍ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

