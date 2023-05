cancel camera_alt അ​ജി​ന്‍ പീ​റ്റ​ര്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: യു​വ​തി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ മോ​ര്‍ഫ് ചെ​യ്ത് അ​ശ്ലീ​ല വീ​ഡി​യോ​ക​ളാ​ക്കി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. ചു​ള​ളി​യോ​ട് പു​തു​ച്ചാം​കു​ന്ന​ത്ത് അ​ജി​ന്‍ പീ​റ്റ​റി​നെ (29) യാ​ണ് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ന​മ്പ​റു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​ര​റി​യാ​തെ വാ​ട്‌​സ് ആ​പ്പ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ണ് വീ​ഡി​യോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. യു​വ​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി പ്ര​കാ​രം സൈ​ബ​ര്‍ സെ​ല്ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​ച്ച​ത്. എം.​ബി.​എ. ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ അ​ജി​ന്‍ പീ​റ്റ​ര്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​മാ​യി മു​ന്‍പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ത​മ്മി​ല്‍ പി​ണ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍ ബീ​വ​റേ​ജ​സ് ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ട​യി​ലെ ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ന​മ്പ​റു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ വാ​ട്‌​സ് ആ​പ്പ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ന​മ്പ​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് പ​ന്ത​ല്ലൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ ന​മ്പ​റും ഇ​തേ രീ​തി​യി​ല്‍ ഇ​യാ​ള്‍ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ശ്ലീ​ല വിഡി​യോ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​യാ​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഹൗ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ എം.​വി. പ​ള​നി, എ​സ്.​ഐ ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍, സൈ​ബ​ര്‍ സെ​ല്‍ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ക്ക​റി​യ, വി​ജി​ത്ത്, അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ര​വി, ബി​ജു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. Show Full Article

The young man who morphed the pictures of the young woman and circulated them was arrested