cancel camera_alt ജെ​റി ലൂ​യി​സ് ജോ​സ​ഫ് സു​ധീ​വ് എ​ന്ന മ​നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: ക​ൽ​പ​റ്റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഇ​മേ​ജ് മൊ​ബൈ​ൽ​സ് ആ​ൻഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​നെ എ​ത്തി 1,20,000 രൂ​പ​യു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ണും സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചും മോ​ഷ്ടി​ച്ച് ക​ട​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ണി​ക്കു​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പി​ടി​യി​ലാ​യി.

വൈ​ത്തി​രി സ്വ​ദേ​ശി ജെ​റി ലൂ​യി​സ് ജോ​സ​ഫ്, പൊ​ഴു​ത​ന സ്വ​ദേ​ശി ബി.​എ​സ്. സു​ധീ​വ് എ​ന്ന മ​നു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ൽ​പ​റ്റ എ.​എ​സ്.​പി ത​പോ​ഷ് ബ​സു​മ​താ​രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ക​ൽ​പ​റ്റ എ​സ്.​ഐ ബി​ജു ആ​ന്റ​ണി​യും സം​ഘ​വു​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. Show Full Article

The suspects who stole the phone and watch were caught within hours