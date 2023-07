ദക്ഷക്കായുളള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരും

cancel camera_alt വെ​ണ്ണി​യോ​ട് പു​ഴ​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക്കാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി​ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പു​ഴ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ പൊ​ന്നു​മോ​ൾ​ക്കാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ആ ​പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ല്ല. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച തി​ര​ച്ചി​ലാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴോ​ടെ വീ​ണ്ടും തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മൂ​ന്നു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വെ​ണ്ണി​യോ​ട് അ​ന​ന്ത​ഗി​രി​യി​ൽ ഓം​പ്ര​കാ​ശി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ദ​ർ​ശ​ന, മ​ക​ൾ അ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സു​കാ​രി ദ​ക്ഷ​യു​മാ​യി പു​ഴ​യി​ൽ ചാ​ടി​യ​ത്. അ​മ്മ​യും കു​ഞ്ഞും പു​ഴ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത​റി​ഞ്ഞ് നാ​ടൊ​ന്നാ​കെ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ ദ​ർ​ശ​ന​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ ഇ​ന്ന​ലെ മ​രി​ച്ചു. കു​ഞ്ഞി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല. പാ​ത്തി​ക്ക​ൽ ക​ട​വി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ല​ത്തി​ലും ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലു​മാ​യി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ കു​രു​ന്നി​ന്റെ ജീ​വ​നാ​യി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വെ​ണ്ണി​യോ​ട് ഗ്രാ​മം. പൊ​ലീ​സ്, അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന, എ​ൻ.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് സം​ഘം, ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ട്ട​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും തി​ര​ച്ചി​ലി​നു​മാ​യി എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഇ​രു​ട്ടാ​യ​തോ​ടെ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളാ​യ​തോ​ടെ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വീ​ണ്ടും തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. മൂ​ന്നു​മ​ണി​യോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യി മ​ഴ പെ​യ്ത​തോ​ടെ കു​റെ സ​മ​യം ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​ട്ടാ​യ​തോ​ടെ തി​ര​ച്ചി​ൽ നി​ർ​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ​യും തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രും.

The child who jumped into the river by his mother was not found for the second day