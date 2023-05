cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ല്‍പ​റ്റ: തെ​രു​വി​ല്‍ അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് രാ​പാ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ത​ണ​ലോ​രം പ​ദ്ധ​തി. ഭി​ക്ഷാ​ട​ന​ത്തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി ക​ൽ​പ​റ്റ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി രാ​ത്രി ക​ട​ത്തി​ണ്ണ​ക​ളി​ലും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻഡു​ക​ളി​ലും ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങാ​നാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ണ്ടേ​രി​യി​ല്‍ ത​ണ​ലോ​രം എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ഷെ​ല്‍ട്ട​ര്‍ ഹോം ​നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ ന​ഗ​ര ഉ​പ​ജീ​വ​ന ദൗ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് മു​ണ്ടേ​രി​യി​ല്‍ ഷെ​ല്‍ട്ട​ര്‍ ഹോം ​നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ല്‍ പ​ണി​ത മൂ​ന്നു നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ 16 മു​റി​ക​ളും ര​ണ്ടു ഹാ​ളും അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ളും പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 60 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കാം. 2020ല്‍ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ് ഷെ​ല്‍ട്ട​ര്‍ ഹോം ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഏ​പ്രി​ല്‍ മൂ​ന്നാം വാ​രം ന​ട​ത്തി​യ സ​ര്‍വേ​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ആ​റു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 27 പേ​രെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കും. ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നു ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ തു​ട​രാ​ന്‍ ഇ​വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റി​നു മു​മ്പ് തി​രി​ച്ചെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളെ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക. മാ​നേ​ജ​രും സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം മൂ​ന്നു കെ​യ​ര്‍ ടേ​ക്ക​ര്‍മാ​രും ഷെ​ല്‍ട്ട​ര്‍ ഹോ​മി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കും. ത​ണ​ലോ​ര​ത്തി​ല്‍ പാ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​രി​ല്‍ അ​ധി​ക​വും അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കു വാ​യ​ന​ക്കും വി​നോ​ദ​ത്തി​നും പി​ന്നീ​ട് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കും. ഷെ​ല്‍ട്ട​ര്‍ ഹോം 27​ന് വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കെ​യെം​തൊ​ടി മു​ജീ​ബ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ കെ. ​അ​ജി​ത, സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​​രാ​യ അ​ഡ്വ. എ.​പി. മു​സ്ത​ഫ, അ​ഡ്വ. ടി.​ജെ. ഐ​സ​ക്, ജൈ​ന ജോ​യി എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

'Thanaloram' for those who end up sleeping on the streets