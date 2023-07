cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ല്‍പ​റ്റ: ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ കാ​ല​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ൽ ന​ശി​ച്ച​ത് 1681 ഹെ​ക്ട​ര്‍ കൃ​ഷി. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ലും കാ​റ്റി​ലും നി​ര​വ​ധി കാ​ര്‍ഷി​ക വി​ള​ക​ള്‍ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യി. കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 20,55,95,720 രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ള്‍, വാ​ഴ, റ​ബ​ര്‍, തെ​ങ്ങ്, ഇ​ഞ്ചി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ള​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ന​ശി​ച്ച​ത്. 1659 ഹെ​ക്ട​ര്‍ വാ​ഴ​ക്കൃ​ഷി മാ​ത്രം ഇ​ത്ത​വ​ണ നി​ലം​പൊ​ത്തി. ജി​ല്ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ന​ഷ്ടം വാ​ഴ​ക്ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്കാ​ണ്. കു​ല​ച്ച​തും അ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ വാ​ഴ​ക​ള്‍ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും നി​ലം​പൊ​ത്തി​യ​തി​ല്‍ 20.9 കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. മൂ​ന്ന് ഹെ​ക്ട​ര്‍ റ​ബ​ര്‍ കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ച​തി​ല്‍ 22.8 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. 0.79 ഹെ​ക്ട​ര്‍ തെ​ങ്ങും മ​ഴ​യി​ല്‍ ന​ശി​ച്ചു. ഇ​തി​ല്‍ 4.65 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​ത്. 1.2 ഹെ​ക്ട​ര്‍ വ​രു​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ച​തി​ല്‍ 48,000 രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​വും ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ഞ്ചി​ക്ക് ന​ല്ല വി​ല​യു​ള്ള ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് 2.37 ഹെ​ക്ട​ര്‍ ഇ​ഞ്ചി​പ്പാ​ടം മ​ഴ​യി​ല്‍ ന​ശി​ച്ചു. ഇ​തു​മൂ​ലം 4.56 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ ക​വു​ങ്ങ്, നെ​ല്‍വ​യ​ല്‍, ജാ​തി, കാ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ കൃ​ഷി​ക​ളെ​യും മ​ഴ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. കൃ​ഷി​നാ​ശ​ത്തി​നു പു​റ​മെ വീ​ടു​ക​ളും വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ളും മ​ഴ​യി​ലും കാ​റ്റി​ലും ത​ക​ര്‍ന്നു. കു​ല​ച്ച നേ​ന്ത്ര​വാ​ഴ​ക​ളാ​ണ് ഏ​റെ​യും കാ​റ്റി​ല്‍ ഒ​ടി​ഞ്ഞു ന​ശി​ച്ച​ത്. ക​ടം വാ​ങ്ങി​യും ലോ​ണെ​ടു​ത്തും കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ ക​ര്‍ഷ​ക​രാ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​ത്. ഓ​ണ വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രും വാ​ഴ​ക്കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ളും. Show Full Article

Rainy season; 1681 hectares of agriculture were destroyed and the loss was more than 20 crores.