cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദേ​ശീ​യ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ല്‍ഗാ​ന്ധി എം.​പി​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത് ഡി.​ഐ.​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ൻ സു​ര​ക്ഷ ​സ​ന്നാ​ഹം.

ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലെ എം.​പി ഓ​ഫി​സ് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ക്ര​മി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വ​യ​നാ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സേ​ന​യെ ​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യാ​ണ് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പാ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി വി​ന്യ​സി​ച്ച​ത്. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ മാ​ങ്ങാ​ട്ട്പ​റ​മ്പ് കെ.​എ.​പി ക്യാ​മ്പ്, മ​ല​പ്പു​റം എം.​എ​സ്.​പി ക്യാ​മ്പ്, തൃ​ശൂ​ര്‍ വ​നി​ത ബ​റ്റാ​ലി​യ​ന്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​ർ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സി.​പി.​എം ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ന​ട​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ക​ന​ത്ത ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ ​സി.​പി.​എം പ്ര​തി​ഷേ​ധ ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ​പൊ​ലീ​സു​മാ​യി ഉ​ന്തും​ത​ള്ളും ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ശാ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഡി.​ഐ.​ജി രാ​ഹു​ല്‍. ആ​ര്‍. നാ​യ​ര്‍ക്കാ​ണ് ​പൊ​ലീ​സി​ന്റെ മേ​ല്‍നോ​ട്ടം. ഇ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്ത് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ജി​ല്ല ​പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​അ​ര​വി​ന്ദ് സു​കു​മാ​ര്‍ അ​വ​ധി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​സ്.​പി​യാ​യ ആ​ര്‍. ആ​ന​ന്ദി​നാ​ണ് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല. മൂ​ന്ന് ത​ഹ​സി​ല്‍ദാ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് എ​ക്‌​സി​ക്യൂട്ടീ​വ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റൂ​റ​ല്‍ എ​സ്.​പി. എ. ​ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന് അ​ധി​ക​ചു​മ​ത​ല​യും ന​ല്‍കി. Show Full Article

Rahul Gandhi's visit: Security has been beefed up in the district