cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​തി​നാ​യി​രം അ​യ​ൽ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ശ്രീ വ​നി​ത​ക​ള്‍ തി​രി​കെ സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തും. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ബാ​ല്യ​കാ​ലം പു​ന​ര്‍സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് പു​തി​യ അ​റി​വു​ക​ളും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് തി​രി​കെ​ സ്‌​കൂ​ള്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ട്ടു​ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യ​സ വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ല്‍കി. കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​നം, സൂ​ക്ഷ്മ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍, ജെ​ൻ​ഡ​ര്‍, ന്യൂ​ത​ന ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍, ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ലി​റ്റ​റ​സി എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ല​ഘു ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പ​ഠി​താ​ക്ക​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം. ഇ​ത് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ക​ഴി​ക്കാ​നും പ​ര​സ്പ​രം സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യി സ്‌​കൂ​ള്‍ മാ​റും.

ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ല്‍ 12 മു​ത​ല്‍ 20 വ​രെ റി​സോ​ഴ്‌​സ് പേ​ഴ്‌​സ​ൻ​മാ​ര്‍ക്ക് ക്ലാ​സു​ക​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​നും ഡി​സം​ബ​ര്‍ 10നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. ഒ​രു ദി​നം ഒ​രു സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ 750 മു​ത​ല്‍ 1000 കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ വ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല ത​ല റി​സോ​ഴ്‌​സ്‌ പേ​ഴ്‌​സ​ൻ​മാ​ര്‍ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 19,20 തീയ​തി​ക​ളി​ല്‍ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ര്‍ന്ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 21 മു​ത​ല്‍ 24 വ​രെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല റി​സോ​ഴ്‌​സ് പേ​ഴ്‌​സ​ൻ​മാ​ര്‍ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ലം ബ്ലോ​ക്ക് ത​ല​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് എ​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. കാ​മ്പ​യി​ന്‍ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി കു​ടും​ബ​ശ്രീ ജി​ല്ല മി​ഷ​ന്‍ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ പി.​കെ. ബാ​ല​സു​ബ്ര​മ​ണ്യ​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

Kudumbashree women are getting ready to go back to school