ഭിന്നശേഷിക്കാരനെയും സഹോദരിയെയും ബന്ധുക്കൾ ചേർന്ന് മർദിച്ചതായി പരാതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: കോ​ട്ട​ത്ത​റ വാ​ളാ​ലി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നും സ​ഹോ​ദ​രി​ക്കും പി​താ​വി​നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ മ​ർ​ദ്ദ​നം. മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ മൂ​വ​രും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ൽ​സ തേ​ടി. വാ​ളാ​ൽക​ല്ല് മൊ​ട്ടം​കു​ന്ന് കോ​ള​നി​യി​ലെ രാ​ജ​ന്റെ മ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് കോ​ള​നി​യി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​മ്പ​ള​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. സ്കൂ​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടും കോ​ട്ട​ത്ത​റ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ ഒ​മ്പ​താം​ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ കോ​ള​നി​യി​ലെ കു​ട്ടി സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്താ​ത്ത​ത് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​ത്.

ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ മ​ർ​ദ്ദ​ന​മേ​റ്റ് സ​ഹോ​ദ​രി​യും പി​താ​വു​മൊ​ത്ത് 14കാ​ര​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​ണെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഇ​വ​ർ ക​മ്പ​ള​ക്കാ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ​യാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ നി​സ്സാ​ര കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. ത​ട​യാ​ൻ ചെ​ന്ന പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ സ​ഹോ​ദ​രി​യെ​യും ചോ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പി​താ​വി​നെ​യും ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദിക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.നേ​ര​ത്തേ​യും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ‍യി​രു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട് Show Full Article

News Summary -

Complaint that the differently-abled man and his sister were beaten up by their relatives