അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍: കാ​ര്‍ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​യെ കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഡോ.​ സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​നെ മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

ഫാ​മി​ൽ പു​തുതാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി​യി​ൽ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് 47 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​രു​ന്ന ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി ഫാ​മി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സമരത്തിലായിരുന്നു. സ​മ​ര സ​മി​തി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി മ​ണ്ണു​ത്തി​യി​ലെ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ച​ര്‍ച്ച​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ​ത്. ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ സി.​പി.​ഐ ജ​ന​കീ​യ സ​മ​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ ആ​ർ.​എ.​ആ​ർ.​എ​സ് ഫാ​മി​ന് മു​മ്പി​ൽ ന​ട​ന്നു വ​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദി​ന് പു​റ​മെ റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ ​രാ​ജ​ൻ, കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​ബി അ​ശോ​ക്, ര​ജി​സ്ട്രാ​ര്‍ ഡോ. ​സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ന്‍, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റ​ജി​സ്ട്രാ​ര്‍ മ​ധു സു​ബ്ര​മ​ണ്യ​ൻ, ഡോ. ​എ​സ്. ല​ത, എ​ച്ച്.​എം. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ര​തി, സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ജെ. ബാ​ബു, ജി​ല്ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം സി.​എം. സു​ധീ​ഷ്, ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം എം. ​വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി, മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി വ​ർ​ഗീസ്, എം.​എ​സ്. സാ​ബു, പി. ​സു​ബൈ​ദ, കെ. ​റം​ഷീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

Poopoli Scam; The minister said that an investigation would be conducted