വിഴിഞ്ഞത്ത് കത്തിയുമായി യുവാവിന്റെ പരാക്രമം; ഒരാൾക്ക് കുത്തേറ്റു

cancel camera_alt ഖ​ബീ​ബ് ഖാ​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വി​ഴി​ഞ്ഞം: വി​ഴി​ഞ്ഞം ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ ക​ത്തി​യു​മാ​യി യു​വാ​വി​ന്റെ പ​രാ​ക്ര​മം. സെ​യി​ൽ​സ്​​മാ​നെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​ത്തി, മ​റ്റൊ​രാ​ളെ ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് എ​റി​ഞ്ഞു, ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​നാ​യ യു​വാ​വി​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​വെ​ച്ച് ബൈ​ക്ക് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ടൗ​ൺ​ഷി​പ് സ്വ​ദേ​ശി ഖ​ബീ​ബ് ഖാ​ൻ (28) അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ ക​ട​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​രോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ജ​ഗ​ദീ​ഷി​ന്റെ (34) ക​ഴു​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘നീ ​വി​ഴി​ഞ്ഞം പൊ​ലീ​സ് എ​സ്.​ഐ വി​നോ​ദി​ന്റെ അ​നു​ജ​നാ​ണോ? അ​തു​പോ​ലെ​യു​ണ്ട​ല്ലോ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ജ​ഗ​ദീ​ഷി​നെ കു​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ക്ര​മി സ​മീ​പ​ത്തെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ എ​റി​ഞ്ഞ് ത​ക​ർ​ത്തു. ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ് എ​ത്തി​യ ക്ഷേ​ത്ര​ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യ വി​ഴി​ഞ്ഞം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പം സാ​ര​ഥി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യെ (43) ത​ല​ക്ക്​ ചു​ടു​ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് എ​റി​ഞ്ഞ് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളു​ടെ ബൈ​ക്കു​മാ​യി പോ​യി. ബൈ​ക്ക് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ശേ​ഷം മ​റ്റൊ​രു ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യ ടൗ​ൺ​ഷി​പ് സ്വ​ദേ​ശി അ​ന​ന്തു​വി​നെ ത​ട​ഞ്ഞ് നി​ർ​ത്തി ക​ഴു​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​വെ​ച്ച് വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ബൈ​ക്കു​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​ബൈ​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഓ​ട​യു​ടെ സൈ​ഡി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് എ​ത്തി​യ വി​ഴി​ഞ്ഞം എ​സ്.​ഐ ജി. ​വി​നോ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യു​ടെ ഒ​ളി​ത്താ​വ​ളം വ​ള​ഞ്ഞ് ഓ​ടി​ച്ചി​ട്ട് മ​ൽ​പ്പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. Show Full Article

A young man's trying to attack with a knife in Vizhinjam- One person was stabbed