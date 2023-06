cancel camera_alt പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​യ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ റോ​ഡ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: നെ​ല്ല​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ്​ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ൽ.​ 10 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ്​ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ടാ​ർ ഇ​ള​കി കു​ഴി​ക​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു.

ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ഏ​ഴ് വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മ​ത്സ്യ​മൊ​ത്ത​വ​ല്പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​യി വി​ട്ടു ന​ല്കി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ത്സ്യ​വു​മാ​യും ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടേ​തു​മാ​യി ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ണ​ലി​മു​ക്ക്, വേ​ട​ക്കാ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​രും ഈ ​റോ​ഡി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. റോ​ഡി​ന്റെ ത​ക​ര്‍ച്ച ഇ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

The road was broken-it was built 10 years ago and has not been maintained since then