cancel camera_alt 1. അ​ക്ര​മി​സം​ഘം ക​ട അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ര്‍ത്ത നി​ല​യി​ല്‍ 2. സ​മീ​പ​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ന്ന ബൈ​ക്ക് ത​ക​ര്‍ത്ത നി​ല​യി​ല്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെ​ള്ള​റ​ട: മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ അ​ക്ര​മി​സം​ഘം ക​ട അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ര്‍ത്തു; ഉ​ട​മ​യെ മ​ര്‍ദി​ച്ചു. വെ​ള്ള​റ​ട​ക്ക്​ സ​മീ​പം മു​ള്ളി​ല​വ് വി​ള​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 9.30 ഓ​ടെ ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ ഏ​ഴം​ഗ സം​ഘം ക​ട പൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​നാ​യ വി​ജ​യ​നെ വെ​ട്ടു​ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല്ലാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ഇ​യാ​ളെ അ​ക്ര​മി​സം​ഘം ഓ​ടി​ച്ചി​ട്ട്​ മ​ര്‍ദ്ദി​ച്ചു. മ​ര്‍ദ്ദ​നം തു​ട​ര​വെ വി​ജ​യ​ന്‍ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് സം​ഘം ക​ട അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ര്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഭീ​തി പ​ര​ത്തി അ​ക്ര​മി​സം​ഘം അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ര്‍ദ്ദ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ക​ട​യു​ട​മ​യെ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സ​മീ​പം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ന്ന ബൈ​ക്ക് അ​ക്ര​മി​ക​ള്‍ ത​ക​ര്‍ത്തു. രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ത​ന്ന സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ മൃ​ദു​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി ടി.​വി ദ്ര​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

A group of assailants on bikes smashed the shop and attacked the owner